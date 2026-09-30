Европейская страна предоставит истребители для операции НАТО

Швеция направит истребители для участия в операции НАТО на территории Польши

Правительство Швеции приняло решение предоставить свои истребители для участия в операции Североатлантического альянса, проводимой в Польше. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Согласно сообщению, боевые самолеты будут переданы в октябре. Это уже второй случай, когда шведские истребители задействуются для наблюдения за воздушным пространством с польской территории. Целями миссии заявлены защита воздушного пространства НАТО и обеспечение продолжения поставок вооружений на Украину.

В пресс-релизе уточняется, что в рамках миссии шведские истребители Gripen будут содействовать как интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне альянса, так и защите логистического центра, расположенного на юго-востоке Польши. Этот объект используется для оказания военной и гражданской поддержки Украине.

Отмечается также, что базироваться шведские истребители будут преимущественно на территории самой Швеции, а воздушные операции выполнять в польском воздушном пространстве.

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