Фильтр для россиян: Литва обяжет деятелей из РФ осуждать свою страну

Литовская телерадиокомпания LRT сообщила, что МИД Литвы предложил обязать публичных деятелей из России и Белоруссии, желающих прибыть в республику, подписывать декларацию с осуждением действий РФ. Правительство Литвы в среду одобрило это предложение.

По данным LRT, МИД предлагает обязать лиц, желающих прибыть в Литву для осуществления публичной деятельности, подписывать декларацию с осуждением «российской агрессии против Украины» и выражением поддержки ее территориальной целостности. Отказ от подписания документа закроет путь к деятельности в стране.

Поправки направлены на то, чтобы не допускать в республику физических и юридических лиц из России и Белоруссии. Также ограничения коснутся представителей организаций, желающих осуществлять публичную деятельность в сфере образования, науки, культуры, спорта, искусства и развлечений.

Ограничения будут применяться, если будет установлено, что эти лица осуществляют или осуществляли такую же деятельность на освобожденных территориях Украины. Либо прямо или косвенно поддерживают политику РФ в отношении Украины. Конкретные критерии оценки не раскрываются.

До сих пор Литва принимала лишь отдельные решения о запрете на въезд ряду исполнителей из России. В случае одобрения правительством поправки вступят в силу с 1 января следующего года. Официальной реакции Москвы на инициативу Вильнюса на момент публикации не поступало.

Литва последовательно ужесточает правила въезда для граждан России. В 2022 году республика ограничила выдачу виз россиянам. В 2023 году были введены дополнительные проверки на границе. Ряд российских артистов и деятелей культуры получили запрет на въезд. Вильнюс координирует эти меры с Латвией и Эстонией. Страны Балтии неоднократно выступали за единую политику ЕС в отношении россиян.

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