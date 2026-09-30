Финал миссии: Пентагон завершает вывод последних подразделений из Ирака

Вооруженные силы Соединенных Штатов завершают окончательный вывод своих воинских контингентов с последних баз на территории Ирака. Официальное закрытие американских опорных пунктов происходит в соответствии с ранее утвержденным двусторонним графиком свертывания коалиционной операции.

Военные аналитики и региональные наблюдатели выражают опасения, что образовавшийся вакуум безопасности усилит влияние проиранских военизированных формирований. Кроме того, сохраняются серьезные риски активизации спящих ячеек террористических группировок в отдаленных пустынных районах страны.

Багдад заявляет о готовности национальных сил безопасности самостоятельно контролировать воздушное пространство и сухопутные границы республики. Консультативные контакты между иракскими силовиками и западными военными советниками продолжатся в сокращенном формате.

Появились первые версии крушения стратегического ракетоносца Ту-95МС