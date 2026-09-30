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Политика 1076

Финал миссии: Пентагон завершает вывод последних подразделений из Ирака

Американские войска покидают оставшиеся военные базы на территории Ирака

Американские войска покидают оставшиеся военные базы на территории Ирака
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Вооруженные силы Соединенных Штатов завершают окончательный вывод своих воинских контингентов с последних баз на территории Ирака. Официальное закрытие американских опорных пунктов происходит в соответствии с ранее утвержденным двусторонним графиком свертывания коалиционной операции.

Военные аналитики и региональные наблюдатели выражают опасения, что образовавшийся вакуум безопасности усилит влияние проиранских военизированных формирований. Кроме того, сохраняются серьезные риски активизации спящих ячеек террористических группировок в отдаленных пустынных районах страны.

Багдад заявляет о готовности национальных сил безопасности самостоятельно контролировать воздушное пространство и сухопутные границы республики. Консультативные контакты между иракскими силовиками и западными военными советниками продолжатся в сокращенном формате.

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Автор:
Ирак

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