Финальный аргумент: Россия может ударить «Орешником» по бункеру Зеленского

До этого «Орешник» уже прилетал по ракетному заводу «Южмаш» и по Львову. Теперь, по мнению военных экспертов, очередь может дойти до Киева. Особенно если российская разведка добыла важные сведения о размещении заглубленных командных пунктов ВСУ.
По словам Тимура Сыртланова, пока с задачей уничтожения цифровой инфраструктуры и логистики в Киеве и других регионах «незалежной» прекрасно справляются и неуловимые для украинской ПВО реактивные «Герани». Особенно ценны удары по дата-центрам. Однако «Орешник» — это качественно иной уровень. Это гиперзвуковая ракета, которую украинская ПВО не способна перехватить в принципе.
Главный вопрос: приведут ли эти удары к капитуляции Киева? Аналитики считают, что именно на это и расчет: заставить Украину капитулировать до весны 2027 года через комбинированные удары по энергетике и инфраструктуре. Расчет на «зимний коллапс» — это ставка на то, что на этот раз инфраструктура не выдержит. Выдержит или нет — вопрос открытый.
— Тимур, куда, на ваш взгляд, может прилететь «Орешник»?
— Туда, где сосредоточены узлы управления киевского режима. Современная война — это война данных. Серверные мощности, бункеры — все это законные цели. Если разведка подтвердила их координаты, удар станет логичным завершением операции. Также возможны удары по бункерам Зеленского и заглубленным командным пунктам ВСУ. Наша разведка вполне может владеть такими данными.
— На какой эффект можно рассчитывать?
— Кратное замедление военной машины. Это не обвал фронта, но «песок в механизм». А по бункерам — это уже кувалда. Паралич управления на стратегическом уровне.
Это как раз стратегия альтернативных механизмов поражения. Фронт движется неспешно, но давление переносится на тыл. Цель — создать условия, при которых удержание территории станет для киевского режима невыносимым. И «Орешник» по бункерам Зеленского может стать финальным аргументом.