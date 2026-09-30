Финальный аргумент: Россия может ударить «Орешником» по бункеру Зеленского

В последние дни украинские соцсети охватила настоящая паника: Россия, по мнению многих, вот-вот применит свою грозную баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Повод для беспокойства нашли быстро: над полигоном Капустин Яр, откуда уже дважды стартовала эта ракета, закрыли воздушное пространство до 3 октября. Военный эксперт, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», участник СВО полковник в запасе Тимур Сыртланов рассказал, по каким целям может быть применен «Орешник».

До этого «Орешник» уже прилетал по ракетному заводу «Южмаш» и по Львову. Теперь, по мнению военных экспертов, очередь может дойти до Киева. Особенно если российская разведка добыла важные сведения о размещении заглубленных командных пунктов ВСУ.

По словам Тимура Сыртланова, пока с задачей уничтожения цифровой инфраструктуры и логистики в Киеве и других регионах «незалежной» прекрасно справляются и неуловимые для украинской ПВО реактивные «Герани». Особенно ценны удары по дата-центрам. Однако «Орешник» — это качественно иной уровень. Это гиперзвуковая ракета, которую украинская ПВО не способна перехватить в принципе.

Главный вопрос: приведут ли эти удары к капитуляции Киева? Аналитики считают, что именно на это и расчет: заставить Украину капитулировать до весны 2027 года через комбинированные удары по энергетике и инфраструктуре. Расчет на «зимний коллапс» — это ставка на то, что на этот раз инфраструктура не выдержит. Выдержит или нет — вопрос открытый.

— Тимур, куда, на ваш взгляд, может прилететь «Орешник»?

— Туда, где сосредоточены узлы управления киевского режима. Современная война — это война данных. Серверные мощности, бункеры — все это законные цели. Если разведка подтвердила их координаты, удар станет логичным завершением операции. Также возможны удары по бункерам Зеленского и заглубленным командным пунктам ВСУ. Наша разведка вполне может владеть такими данными.

— На какой эффект можно рассчитывать?

— Кратное замедление военной машины. Это не обвал фронта, но «песок в механизм». А по бункерам — это уже кувалда. Паралич управления на стратегическом уровне.

Это как раз стратегия альтернативных механизмов поражения. Фронт движется неспешно, но давление переносится на тыл. Цель — создать условия, при которых удержание территории станет для киевского режима невыносимым. И «Орешник» по бункерам Зеленского может стать финальным аргументом.