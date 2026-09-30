Германия на дне топливного кризиса: заправка бьет все рекорды

Новостная служба Tagesschau со ссылкой на данные немецкого автомобильного клуба ADAC сообщила, что средние цены на топливо в Германии в сентябре станут самыми высокими за все время наблюдений. По данным ADAC, бензин Super E10 достиг рекордной стоимости 2,286 евро за литр, а дизельное топливо — 2,453 евро.

В Tagesschau отметили, что сентябрь станет самым дорогим месяцем для заправки автомобилей за всю историю. Это ясно еще до конца месяца. По данным ADAC, сентябрьские средние цены на топливо превысили бы предыдущие рекорды в апреле и августе даже в случае, если бы в последний день месяца бензин и дизель были бесплатными.

ADAC спрогнозировала, что сентябрьская средняя стоимость бензина Super E10 составит около 2,27 евро за литр. Дизельное топливо — от 2,38 до 2,39 евро за литр. Конкретные цифры могут незначительно измениться в зависимости от последних дней месяца.

Рост цен на немецких заправках обусловлен конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива. Еще одним фактором стала нехватка мощностей НПЗ. При этом в октябре цены могут снизиться благодаря одобренной властями топливной скидке.

Бундестаг принял закон о введении новой временной скидки на бензин и дизель. Она будет действовать три месяца — с 1 октября по конец декабря. За счет снижения налога на энергоносители стоимость литра бензина и дизеля должна снизиться на 17 центов. По оценкам правительства ФРГ, мера обойдется государству примерно в 2,5 млрд евро.

Цены на топливо в Европе выросли после начала конфликта вокруг Ирана в феврале 2026 года. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти. США рассматривают запрет на экспорт дизеля в Европу. Еврокомиссия призвала Вашингтон не ограничивать поставки. Ряд стран ЕС уже вводил субсидии для компенсации роста цен. Германия стала одной из первых, кто принял такую меру.

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