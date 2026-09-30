Глава МИД Кубы заявил о цели новых санкций США

Новые санкции США направлены на создание препятствий для экономических преобразований на Кубе. Такое мнение высказал министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

По словам главы кубинского МИД, ограничения затрагивают как государственный, так и частный сектор. Он также заявил, что новые меры Вашингтона ограничивают контакты между людьми, академическое и научное сотрудничество.

Родригес Паррилья отметил, что рестрикции также усложняют прямое взаимодействие кубинских частных компаний с американскими организациями и банками. Кроме того, ограничения затрагивают торгово-экономическую, финансовую и энергетическую сферы.

29 сентября Минфин США объявил о новом пакете санкций против Кубы. В него вошли, в частности, вторичные ограничения для иностранных банков и заморозка счетов кубинских предпринимателей. Ранее кубинские власти заявляли о масштабных экономических преобразованиях, направленных в том числе на развитие частного бизнеса и работу иностранных компаний.

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