Гонка со временем: археологи Палестины спасают древности сектора Газа

Группа палестинских археологов и музейных специалистов развернула экстренную операцию по спасению и эвакуации бесценного культурно-исторического наследия сектора Газа. В условиях продолжающихся разрушений эксперты в спешке каталогизируют уцелевшие артефакты различных эпох и ищут безопасные хранилища для их консервации.

По данным профильных организаций, в результате боевых действий серьезные повреждения получили древнейшие мечети, христианские храмы и локальные музейные комплексы с тысячелетней историей. Основная трудность заключается в острой нехватке специальных реставрационных материалов и отсутствии защищенных подземных складов внутри анклава.

Ученые обратились к ЮНЕСКО и международным институтам с призывом создать временный защитный коридор для вывоза экспонатов под эгидой ООН. Специалисты предупреждают, что без внешнего вмешательства регион рискует навсегда утратить материальные свидетельства целых цивилизаций.

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