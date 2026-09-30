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Политика 733

Гонка со временем: археологи Палестины спасают древности сектора Газа

Ученые ведут экстренную эвакуацию исторических артефактов из зоны боев

Ученые ведут экстренную эвакуацию исторических артефактов из зоны боев
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Группа палестинских археологов и музейных специалистов развернула экстренную операцию по спасению и эвакуации бесценного культурно-исторического наследия сектора Газа. В условиях продолжающихся разрушений эксперты в спешке каталогизируют уцелевшие артефакты различных эпох и ищут безопасные хранилища для их консервации.

По данным профильных организаций, в результате боевых действий серьезные повреждения получили древнейшие мечети, христианские храмы и локальные музейные комплексы с тысячелетней историей. Основная трудность заключается в острой нехватке специальных реставрационных материалов и отсутствии защищенных подземных складов внутри анклава.

Ученые обратились к ЮНЕСКО и международным институтам с призывом создать временный защитный коридор для вывоза экспонатов под эгидой ООН. Специалисты предупреждают, что без внешнего вмешательства регион рискует навсегда утратить материальные свидетельства целых цивилизаций.

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Автор:
ЮНЕСКО ООН Сектор Газа Палестинская автономия

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