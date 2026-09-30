Игорь Додон сообщил о военной технике у границы Молдавии и Украины

Бывший президент Молдавии заявил о военной технике у границы с Украиной

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о появлении военной техники в селе Березовка. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Насёленный пункт находится у границы с Украиной.

«Люди обеспокоены и требуют объяснений. Что там делают военные?» — написал Игорь Додон.

Политик опубликовал кадры с военными пикапами. На машинах установлены пулеметы. Техника стоит в поле. Власти страны официально не объяснили жителям причину нахождения военных. Село Березовка расположено в четырех километрах от границы. Там Молдавия граничит с Винницкой областью Украины.

Село Берёзовка расположено в Бричанском районе Молдавии. Населенный пункт находится в непосредственной близости от государственной границы. Винницкая область Украины граничит с Молдавией на севере.

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