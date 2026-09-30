Ирландия предложит сократить бюджет ЕС более чем на €100 млрд

Ирландия предложит сократить многолетний бюджет ЕС более чем на €100 млрд

Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, на следующей неделе представит новый вариант многолетнего бюджета Евросоюза с сокращением более чем на €100 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, при таком сценарии могут быть уменьшены субсидии для фермеров и часть региональных выплат. Против сокращения выступает группа из 17 стран «Друзья сплоченности», в которую входят Италия, Испания и Польша.

Как отмечает Politico, новый документ может содержать меры, которые вызовут недовольство участников этой группы. Параллельные переговоры по бюджету в Европарламенте также могут затянуться из-за разногласий между политическими силами.

Переговоры идут по бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Еврокомиссия ранее предложила установить его объем на уровне €1,76 трлн с учетом инфляции, однако ряд стран, включая Германию, считает эту сумму завышенной.

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