Испания на грани: протестующие захватили площади

Газета El Mundo сообщила, что активисты разбили палатки на площади Каталонии в испанской Барселоне, протестуя против жилищного кризиса. По данным издания, акция была организована через социальные сети.

Участники митинга заявляют о правах на достойное и доступное жилье. Организаторы акции надеются, что лагерь привлечет внимание к трудностям с доступом к жилью. Конкретных требований к властям они не выдвигали.

Протест в Барселоне стал частью серии манифестаций в разных городах Испании. Поводом стало выселение пожилой женщины, которой пришлось покинуть съемное жилье после 70 лет проживания в нем. Ранее стало известно, что она сможет вернуться в свой дом после соглашения с компанией-владельцем.

26 сентября в Мадриде прошла крупная акция протеста. Манифестация завершилась тем, что на центральной площади столицы сотни людей разбили палаточный лагерь. Другие детали мадридской акции не приводятся.

В последние годы доступ к жилью в Испании значительно осложнился на фоне роста цен. По данным RTVE, покупка дома стала примерно на 35% дороже, чем до пандемии. Аренда выросла на 43%. Среди причин — дефицит жилья по отношению к числу новых домохозяйств.

Жилищный кризис в Испании обострился после пандемии. Цены на аренду и покупку жилья растут быстрее доходов населения. В крупных городах, включая Барселону и Мадрид, ситуация особенно напряженная. Ряд регионов вводил ограничения на краткосрочную аренду. Однако эти меры не привели к заметному снижению цен. Протесты против жилищной политики проходят регулярно.

Барселона — один из самых популярных туристических городов Европы. Туризм создает дополнительный спрос на жилье. Местные власти пытались ограничить количество лицензий на краткосрочную аренду. В 2025 году мэрия объявила о планах сократить число туристических квартир. Однако рынок остается напряженным. Активисты требуют более решительных мер.

Барселонцы отстреливают гостей каталонской столицы из водных пистолетов.

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