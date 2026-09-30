Италия и Чехия предложат ЕС меры по снижению цен на энергоносители

Reuters: премьеры Чехии и Италии подготовили план снижения цен на энергию в ЕС

Премьер-министры Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони договорились о совместном пакете инициатив, направленных на удешевление энергоносителей на территории Евросоюза. Об этом проинформировало агентство Reuters.

Согласно сообщению, главы правительств намерены представить согласованные предложения на заседании Европейского совета, запланированном на октябрь. Помимо этого, Бабиш и Мелони согласовали меры по оптимизации системы торговли квотами на выбросы углерода. Эти инициативы также будут вынесены на обсуждение саммита глав государств и правительств стран сообщества.

Итало-чешский пакет предложений включает ряд конкретных пунктов. В частности, предполагается изменить порядок использования резервного фонда квот на выбросы углерода в ЕС, применить гибкий подход к распределению бесплатных квот для наиболее уязвимых отраслей экономики, а также ввести временные меры для сдерживания негативного влияния стоимости углеродных квот на производственные цены на электроэнергию. Кроме того, предлагается смягчить нормы регулирования выбросов метана и организовать мониторинг субъектов, участвующих в торговле квотами на рынке.

Отдельно Евросовету будет предложено договориться об отсрочке перехода ЕС ко второму этапу работы системы торговли квотами на вредные выбросы — ETS 2.

Напомним, что рыночный механизм сообщества ETS, то есть Европейская система торговли выбросами, призван стимулировать предприятия сокращать объемы вредных выбросов. Компании обязаны приобретать квоты на каждую выбрасываемую тонну углекислого газа. Рост объемов выбросов ведет к увеличению издержек, что делает инвестиции в экологически чистые технологии экономически выгодными.

Первый этап работы системы, ETS 1, охватывает энергетический сектор, крупную промышленность и гражданскую авиацию ЕС. Запуск ETS 2 запланирован на 2028 год. Ее действие распространится на автомобильный транспорт и отопление жилых зданий.

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