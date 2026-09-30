Израиль требует остановить рейсы: пилот из Омана стал искрой

Телеканал N12 сообщил, что министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала приостановить рейсы эмиратской авиакомпании Flydubai в Израиль после инцидента с самолетом, выполнявшим рейс из Дубая в Тель-Авив. По данным телеканала, в ходе заседания по вопросам безопасности между Регев и представителями ШАБАК возникла острая дискуссия.

По данным портала Ynet, Регев утверждает, что Flydubai нарушила авиационное соглашение между ОАЭ и израильской стороной. Причиной названо назначение на рейс пилота из Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений. Министр считает необходимым приостановить рейсы как минимум до завершения расследования.

Источник в израильском министерстве транспорта заявил Ynet, что это масштабное событие и стороны были близки к крупной катастрофе, которую удалось предотвратить. Конкретных деталей предотвращения он не привел.

Ранее телеканал i24News со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что власти рассматривают инцидент на борту как теракт. По данным вещателя, второй пилот, гражданин Омана, нанес ножевое ранение командиру судна, гражданину ОАЭ, и попытался захватить управление. Нападавшего обезвредили пассажиры и члены экипажа.

Посадить самолет в Табуке в Саудовской Аравии помогли находившиеся на борту пилоты из ЮАР и Новой Зеландии.

Оман не имеет дипломатических отношений с Израилем. Граждане Омана не могут свободно посещать еврейское государство. Назначение пилота из Омана на рейс в Тель-Авив стало причиной скандала. Израиль требует от авиакомпаний соблюдения согласованных правил. Инцидент может повлиять на авиасообщение между Израилем и ОАЭ. Расследование продолжается.

Появилась новая версия инцидента на борту рейса FlyDubai.

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