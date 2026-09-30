Известный артист испытает на себе гнев разъярённого Зеленского

Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины провести проверку в отношении певца Потапа из-за его использования русского языка.

Поводом послужила петиция, которая уже собрала требуемые 25 тысяч подписей с требованием лишить артиста почетного звания «Заслуженный артист Украины». Теперь этот вопрос находится на рассмотрении Кабинета министров и спецслужб. "Глава" государства поблагодарил инициаторов за борьбу с “российским влиянием и нарративами”.

Скандал вокруг Потапа и его супруги Насти Каменских разгорелся на фоне насмешек над жесткими требованиями использовать исключительно украинский язык. Артист подверг критике слова Олега Скрипки, который заявил, что украинцы, находящиеся за границей, являются «меньшими украинцами». По мнению Скрипки, в странах пребывания беженцев царит атмосфера, напоминающая Советский Союз, где повсеместно говорят по-русски, и именно такая аудитория является целевой для Потапа и подобных ему исполнителей.

Потап отреагировал на эти высказывания с сарказмом, предложив разработать специальное приложение «украинометр», которое будет автоматически снижать уровень «украинскости» на 20% при пересечении границы. Ранее, 17 сентября, народным депутатам уже не удалось лишить артиста звания — не хватило всего 28 голосов. После неудачи в парламенте дело передано в ведение СБУ.