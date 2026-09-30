Калининград раздора: почему Россия пугает Запад ядерной войной

«Новость» из разряда тех, что являются чем угодно, но только не собственно новостью: агентство Reuters как сенсацию преподнесла информацию о том, что Россия пригрозила НАТО применением ядерного оружия в случае любой попытки отрезать Калининградскую область от основной территории страны.

Но то, что новостью это ни в коем случае не является, видимо, следует считать моей глубоко субъективной оценкой. В том же самом тексте от Reuters приводится следующий удивленный комментарий некоего высокопоставленного европейского чиновника: «Это первый раз со времен Холодной войны, когда Россия угрожает нам подобным образом. Так что ситуация серьезная».

Конечно, серьезная. И её серьезность лучше всего подчеркивает сам факт удивления со стороны функционеров НАТО — или иных собеседников Reuters. Удивляться можно многому — но только не основам основ современной геополитики. А состоят эти основы в том числе в ядерном сдерживании — концепции, которая что бы там не говорили отдельные российские эксперты, по-прежнему работает не хуже, чем в советские времена.

Ядерное оружие — это ни в коем случае не геополитическая панацея и не «лицензия на сверхмогущество» для своего обладателя. Ядерная держава США потерпела поражение во Вьетнаме — в том числе и потому, что коммунистическому правительству в Ханое помогали конкурирующие ядерные державы в лице Китая и Советского Союза. Ядерная держава СССР потерпела поражение в Афганистане - снова в том числе потому, что её противникам помогали конкурирующие ядерные державы.

С украинским конфликтом все сейчас обстоит очень схожим образом. Москва не может помешать Западу помогать режиму Зеленского. Но Москва может напомнить — и уже активно напоминает — Европе о том, что границу между опосредованной войной и войной без всяких там уточняющих прилагательных лучше все-таки не переходить.

Страх — это очень мощный мотиватор. Тот ужас, который сгенерировал карибский ракетный кризис 1962 года, стал предвозвестником политики разрядки и приучил государственных деятелей из Москвы и Вашингтона вести себя с должным уровнем осторожности.

Но, видимо, 1962 год был очень давно. Полученный тогда политический урок затерялся в лабиринтах памяти. Своими нынешними заявлениями Россия его из этих лабиринтов извлекает. Иногда эти заявления звучат в очень неожиданных европейских столицах. Меня, например, очень удивило, что в последний день сентября «сенсацией» стало заявления дипломатической миссии РФ в Ирландии.

«Безответственная и недальновидная европейская политическая элита ведет опасную игру… При таком сценарии высок риск вооруженной конфронтации с вероятностью нанесения Россией упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах альянса на ранней стадии конфликта».

Может быть, конечно, все дело в том прилагательном, которое наши дипломаты использовали в формулировке «упреждающие удары»? Не буду спорить, формулировка действительно, так сказать, довольно «смелая». Но это «смелость», порожденная и спровоцированная полетом фантазии тех европейских политиков, кто грезят о захвате или блокаде Калининградской области.

Этим политикам необходимо вернуться на твердую почву реальности: подобные «шутки» могут очень плохо кончиться. Поэтому их лучше исключить из своего словарного (а также политического) запаса. Иначе, как в известном старом советском анекдоте, «начнется такая борьба за мир, что вокруг камня на камне не останется».

Родился этот анекдот, кстати, во времена, когда тоже казалось, что уроки 1962 года выветрились из памяти. Впрочем, нет. На точной датировке этого анекдота я, конечно, не настаиваю. Вместо этого я настаиваю на том, что времена правления генерального секретаря Юрия Андропова — это не просто эпоха, когда в рабочее время «несознательных граждан» ловили в кино, в магазинах или на улицах.

Это еще серия моментов, когда СССР и Запад вновь периодически балансировали на грани ядерной конфронтации. Но тогда все постепенно рассосалось. Я ни в коем случае не хочу, что в XXI веке все рассосалось по «политическим рецептам» времен правления Горбачева. Безудержная наивность тех времен — одна из главных причин тех геополитических катаклизмов, что наблюдаются сейчас.

Однако, как и в первой половине 80-ых годов ХХ века, во второй половине 20-ых годов ХХI века Европе остро необходима деэскалация. А триггером такой деэскалации может быть только приход понимания: при продолжении нынешних тенденций в Старом Свете запахнет не только керосином.

Президент нейтрального государства Австрия Александр Ван дер Беллен сообщил, что Россия — это, оказывается, «карлик, который ведет себя как гигант». Смешно, конечно. Но вот что сразу настраивает на менее юмористическое восприятие: дворец Хофбург в центре Вены, где было сделано это заявление, в 1914 году был одной из главных резиденций императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа — того самого лидера, чьи действия стали непосредственной причиной начала Первой мировой войны.

Иногда лучше молчать, чем говорить. А если не молчать, то более тщательно продумывать свои слова и свои мысли. Серия предупреждений из Москвы — она на самом деле именно об этом.