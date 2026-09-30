Ким Е Чжон пригрозила Сеулу из-за обвинений в минировании границы

КНДР отвергла причастность к взрыву мины на границе с Южной Кореей

КНДР категорически отвергла обвинения в причастности к недавнему взрыву мины в демилитаризованной зоне. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Е Чжон назвала выводы сеульского расследования фальсификацией и очередной провокацией.

«Военные гангстеры Республики Корея опубликовали какой-то результат расследования... и совершили очередную провокацию против нас», — говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). По мнению Пхеньяна, Сеул создает искусственный повод для оправдания собственных военно-политических действий.

Инцидент произошел 21 сентября. В результате взрыва пострадали трое южнокорейских солдат. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что с высокой долей вероятности причиной стали северокорейские мины. На месте происшествия обнаружили как минимум четыре устройства, два из которых сдетонировали.

Министр обороны Южной Кореи Кан Син Чхоль сообщил законодателям, что мина была установлена намеренно, а не потеряна случайно. Он квалифицировал действия Пхеньяна как нарушение Соглашения о перемирии 1953 года и пообещал принять соответствующие меры.

Ким Е Чжон в ответ заявила, что возведение заграждений в приграничных районах является лишь демонстрацией суверенитета и не имеет военных целей. Она подчеркнула, что северокорейские солдаты никогда не пересекали границу, но обвинила южнокорейских военных в угрозах стрельбой.

«Если военные гангстеры РК будут производить настоящие выстрелы... то наши пограничные части нанесут немедленный и беспощадный ответный удар», — предупредила представительница Пхеньяна. Она добавила, что дальнейшие провокации приведут Сеул к «небывалым испытаниям».

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