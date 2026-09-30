КНДР и Вьетнам расширят военное сотрудничество

Заместитель министра обороны КНДР Ре Чхоль Ун провел переговоры во Вьетнаме по вопросам расширения военного сотрудничества. Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), встречи состоялись с руководством вьетнамского оборонного ведомства.

Северокорейский чиновник нанес протокольный визит министру обороны Социалистической Республики Вьетнам Фан Ван Зянгу. Также прошли переговоры с его заместителем Нгуен Чыонг Тхангом. Главной темой обсуждений стало дальнейшее развитие двусторонних военных связей.

В рамках визита делегация КНДР посетила части вьетнамской армии, а также военно-медицинскую академию. Кроме того, гости возложили венок к Мавзолею первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.

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