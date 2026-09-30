Кормушка для своих: советник фон дер Ляйен получил теплое место

Издание Rapporteur сообщило, что один из ближайших советников главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Йенс Флосдорфф получит постоянную руководящую должность в ЕК с зарплатой не менее 18 тыс. евро в месяц. Он отвечал за ее публичный имидж более двух десятилетий.

По данным источников Rapporteur, Флосдорфф будет назначен директором по коммуникациям с гражданами в соответствующем генеральном директорате Еврокомиссии. Коллегия еврокомиссаров под председательством фон дер Ляйен должна утвердить назначение в среду.

На должность, объявление о которой было опубликовано еще в декабре 2025 года, претендовали 66 человек. Конкретные критерии отбора не раскрываются. Не уточняется также, кто еще вошел в шорт-лист.

Rapporteur отмечает, что в Брюсселе негативно относятся к практике перевода политических помощников на постоянные административные должности в институтах ЕС. Таким образом они получают высокооплачиваемые и защищенные рабочие места, на которые претендуют карьерные чиновники.

Флосдорфф получит категорию AD14 с минимальной зарплатой около 18 тыс. евро в месяц, или 216 тыс. евро в год. По данным издания, эта сумма в значительной степени не облагается национальными налогами. Должность также предусматривает различные надбавки.

Йенс Флосдорфф работал с фон дер Ляйен с начала 2000-х годов. Он отвечал за коммуникационную стратегию и публичный образ политика. В 2019 году, после избрания фон дер Ляйен главой Еврокомиссии, он вошел в ее аппарат. Флосдорфф известен как один из самых влиятельных советников в Брюсселе. Его назначение на постоянную должность вызвало критику со стороны карьерных чиновников ЕК.

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