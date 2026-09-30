Красный Крест потребовал прекратить насилие на Западном берегу

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что положение населения на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан становится невыносимым. Причиной названы рост насилия и ускорение расширения израильских поселений.

По данным гуманитарной организации, ужесточение ограничений на передвижение и расширение поселений наносят серьёзный ущерб гражданскому населению по всей территории Западного берега. Только за текущий год были убиты десятки палестинцев, сотни получили ранения, многие были вынуждены покинуть свои дома. Жильё и имущество повреждены или уничтожены, бесчисленное множество людей остались без крова и средств к существованию.

Из-за ограничений на передвижение пациенты лишены доступа к медицинской помощи, дети не могут посещать школу, а люди оказываются отрезанными от своих деревень и источников дохода. Машины скорой помощи порой часами простаивают на контрольно-пропускных пунктах и блокпостах или вынуждены ехать в обход по более длинным маршрутам. Всё это усложняет работу служб экстренного реагирования и ставит под угрозу жизни людей.

Глава делегации МККК в Израиле и на оккупированных территориях Жюльен Лериссон призвал положить конец повторяющимся актам крайнего насилия. По его словам, власти обязаны защищать население, в том числе когда насилие исходит от поселенцев. Лериссон подчеркнул необходимость соблюдать нормы международного гуманитарного права, касающиеся защиты частной и государственной собственности и доступа населения к жизненно важным услугам.

В МККК напомнили, что Израиль как оккупирующая держава несёт обязательства перед палестинцами, которые по международному гуманитарному праву относятся к категории «защищаемых лиц». Оккупирующая держава обязана в любых обстоятельствах гуманно обращаться с такими лицами и ограждать их от любых актов насилия или запугивания, а также прилагать все усилия для восстановления и поддержания общественного порядка и нормальной гражданской жизни.

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