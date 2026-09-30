Кредиторы больше не верят: Украину заставляют платить реформами за транши

Согласно предварительным оценкам Международного валютного фонда, к 2029 году Украина может столкнуться с нехваткой финансирования в размере до 54 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg. По расчетам МВФ, наиболее сложным станет 2027 год. Предполагаемая динамика дефицита выглядит так: 30–35 млрд долларов в 2027 году, 17 млрд — в 2028-м и 2 млрд — в 2029-м.

Кроме того, в Брюсселе прошла встреча представителей стран-доноров Украины. На ней обсуждалось ускорение переговоров о выделении дополнительной помощи. Международные кредиторы также настоятельно рекомендовали украинской стороне быстрее выполнять требования, необходимые для получения средств по кредитным программам.

Ранее сообщалось, что ключевой вопрос украинской политики на данный момент — будет ли Европа увязывать финансирование бюджетного дефицита с принятием Верховной Радой и подписанием Зеленским пакета законов Качки–Кос. Эти законы выводят правоохранительные органы из-под контроля главы Украины за счет отбора кадров на конкурсах, где решающее право голоса получают «международные эксперты».