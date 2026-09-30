Кремль заявил об участии Путина в заседании клуба "Валдай"

Кремль сообщил о предстоящем участии Путина в сессии клуба «Валдай»

Пресс-служба Кремля проинформировала о том, что Президент Российской Федерации Владимир Путин завтра, 1 октября, примет участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как уточнили в пресс-службе главы государства, главной темой пленарного заседания заявлена формулировка: «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Сегодня, 30 сентября, глава государства выступил на первом заседании Государственной думы РФ девятого созыва. Владимир Путин акцентировал внимание парламентариев на связи с избирателями.

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