Кризис на Ближнем Востоке: в ООН заявили об ухудшении ситуации в Газе

Специальный координатор Организации Объединенных Наций выступил с экстренным заявлением о сохранении тяжелейшего гуманитарного кризиса в секторе Газа. В международной организации подчеркнули, что гражданское население анклава по-прежнему сталкивается с острой нехваткой базового продовольствия, питьевой воды и медикаментов.

Одновременно в ООН выразили глубокую озабоченность обострением обстановки на Западном берегу реки Иордан. Рост числа столкновений и нападений на палестинские населенные пункты ставит под угрозу стабильность работы гуманитарных миссий во всем регионе.

Гуманитарные агентства призвали стороны конфликта обеспечить беспрепятственный доступ спасательных конвоев и соблюдать нормы международного права. Международные представители настаивают на срочных мерах по деэскалации ситуации.

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