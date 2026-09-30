Лазерный «Посох» вышел на охоту: дронам не спрятаться

В Ленинградской области завершился этап испытаний новейшего боевого лазера, способного уничтожать беспилотники. Мобильную установку разместили на базе внедорожного автомобиля и проверили в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

По данным ведомства, в испытаниях участвовали военнослужащие службы радиационной, химической и биологической защиты совместно с представителями военной промышленности. Проверялись тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера по уничтожению беспилотников разных моделей при их маневрировании на различной удаленности, скорости и высоте.

Как уточнил ресурс «Арсенал отечества», по результатам испытаний будут даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию приемов и способов боевого применения лазерной установки. Источник отмечает, что система создается в рамках проекта «Посох», а для повышения эффективности лазер объединили с локатором — это позволяет точнее обнаруживать и сопровождать вражеские дроны.

Ранее «Арсенал отечества» сообщал, что в Архангельске на форуме «Арктика — Регионы» показали два мобильных лазерных комплекса для уничтожения беспилотников — «Гранат-9.1» и «Гранат-4.2».

Версия «Гранат-9.1» установлена на шасси КАМАЗа и рассчитана на работу в условиях, где требуется повышенная проходимость. Мощность силового лазерного излучателя составляет не менее 9 кВт, а дальность применения — от 200 до 1500 метров.

Модель «Гранат-4.2» выполнена на базе УАЗа. Ее силовой излучатель имеет мощность не менее 4 кВт и действует на расстоянии от 200 до 1200 метров.

Лазерные комплексы противодействия дронам уже включены в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве — соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, использование лазерного оружия позволит снять остроту проблемы налетов беспилотников вглубь территории страны.

Точные характеристики «Посоха» не раскрываются. Вероятно, по соображениям секретности. Однако сам факт того, что установку испытывали росгвардейцы в Ленобласти, а не на закрытом полигоне в тылу, говорит о многом. Северо-Западное направление сегодня — это не только граница с Финляндией и Балтика, но и зона регулярных атак украинских дронов, которые летят в воздушном пространстве прибалтийских государств. Лазер на внедорожнике — это не стационарный «зонтик» над объектом, а мобильный охотник, способный перемещаться за угрозой.

Вопрос, который пока остается открытым, — насколько устойчиво система работает в реальной облачности и тумане, которыми славится ленинградское небо.