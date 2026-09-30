Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз заявил, что конфликт на Украине является проектом западных элит, направленным против России. В эфире YouTube-канала эксперт отметил, что целью этого плана является обескровливание РФ и, в идеале, ее раздробление на мелкие части.

По словам Лоттаза, европейцев втянули в противостояние через политических лидеров. Он назвал среди ключевых фигур президента Франции Эммануэля Макрона, лидера Германии Фридриха Мерца, а также Бориса Джонсона, Кира Стармера и Джорджию Мелони. Аналитик уверен, что именно эти люди не дают конфликту завершиться.

В то же время эксперт подчеркнул рост антивоенных настроений среди рядовых граждан Европы. Широкие слои населения начинают осознавать разрушительный характер противостояния и выражают несогласие с текущей политикой. Число людей, видящих фальшь в официальной риторике, постепенно увеличивается.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Европа пытается сдержать процесс дипломатического урегулирования. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать боевые действия до последнего украинца.

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