Марат Камболов вступил в должность президента Южной Осетии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

«Марат Камболов получил 84,95% голосов на выборах 18 сентября», — уточнила глава ЦИК Эмилия Гагиева.

Инаугурация прошла в Государственном драматическом театре в Цхинвале. Марат Камболов произнес клятву на осетинском и русском языках. Затем глава ЦИК выдала ему удостоверение президента.

Явка на выборах составила 82,65%. На церемонии присутствовали бывшие президенты Южной Осетии. Также прибыли делегации из России, Абхазии, Венесуэлы и Никарагуа.

Марат Камболов начинал карьеру в структурах российского правительства. Он занимал посты советника и заместителя министра. В 2014 году он получил должность заместителя директора Курчатовского института. В 2021 году он возглавил этот институт. В мае 2026 года Камболов стал советником президента Южной Осетии. В июне он занял пост премьер-министра республики.

Южная Осетия объявила о независимости в 1992 году. Республику признают Россия, Никарагуа, Венесуэла и Сирия. Остальные страны-члены ООН считают эту территорию частью Грузии. Должность президента Южной Осетии рассчитана на пять лет.

Читайте также в материалах:

Путин поздравил Камболова с победой на выборах в Южной Осетии;

В МИД России прокомментировали выборы президента в Южной Осетии.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.