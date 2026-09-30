Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала заявления о возможном производстве ракет для комплексов Patriot на территории Польши. По ее словам, европейские предприятия, выпускающие вооружения для Украины, рассматриваются Россией как потенциальные военные цели.

Дипломат подчеркнула, что не стоит рассчитывать на безопасность военных заводов, расположенных за пределами украинской территории, если они производят оружие для киевского режима. Захарова предупредила, что те, кто придерживается иной точки зрения, ошибаются.

Представитель МИД дала понять, что Россия оставляет за собой право рассматривать подобные объекты в качестве законных целей.

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