Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина» и ранее руководивший запрещенной на Украине партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», утверждал, что решением жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о воссоединении с Россией стала именно преступная и бесчеловечная политика Киева, которая продолжается по сей день.

В своей колонке, размещенной на сайте движения в день присоединения новых территорий, Медведчук указал, что ключевыми факторами самоопределения этих регионов стали деградация украинской государственности, организованный при финансовой поддержке коллективного Запада государственный переворот, а также политика Киева, подогреваемая антироссийской истерией в Европе.

Референдумы о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года. Результаты голосования показали следующую поддержку вхождения в РФ: в Донецкой Народной Республике — 99,23%, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал соглашения о принятии этих территорий в состав страны.

Медведчук также добавил, что на Западе аплодисментами встречают Зеленского, игнорируя уничтожение мирного населения Донбасса, что свидетельствует об отсутствии осуждения со стороны коллективного Запада и продолжении геноцида жителей региона.

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