Глава движения «Другая Украина» и экс-лидер запрещенной в Киеве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук убежден, что интеграция исторически русских территорий обратно в состав России будет только ускоряться.

В своей колонке, опубликованной на ресурсе движения в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ, политик заявил, что деградация украинской государственности продолжается, а финансовые возможности коллективного Запада для поддержки действующего режима стремительно иссякают. Именно поэтому процесс возвращения этих земель в Россию неизбежно наберет обороты.

Медведчук отметил, что еще сторонники Евромайдана 2004–2005 годов активно противостояли политическим правам жителей юго-востока Украины, дискредитировав результаты голосования за их кандидатов на президентских выборах. По его словам, представители этого региона пытались добиться своих целей демократическими методами через выборы. Однако коллективный Запад организовал и профинансировал новый переворот зимой 2013–2014 годов, который привел к вооруженному захвату власти в Киеве, массовым убийствам и установлению нелегитимного режима.

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