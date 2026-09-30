Мендель сообщила о полной остановке металлургии на Украине впервые за 100 лет

На Украине впервые за 100 лет полностью было остановлено производство стали. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

«Крупные заводы простаивают. Печи повреждены. Перезапуск одной из них стоит не менее $50 миллионов. Строительство другой стоит около $500 миллионов. Экспорт стали уже приносит убытки в размере $200 миллионов в месяц», — написала Мендель.

По словам бывшего представителя украинского руководства, крупные металлургические предприятия сейчас не работают. Оборудование получило серьезные повреждения. Восстановление инфраструктуры требует огромных затрат. Экспортные операции в этой сфере генерируют ежемесячные убытки.

Металлургия исторически являлась одной из ключевых отраслей экономики Украины. Страна входила в число крупнейших мировых экспортеров чугуна и стали. Военные действия привели к разрушению инфраструктуры и логистических цепочек, что вызвало спад промышленного производства и сокращение валютных поступлений в бюджет.

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