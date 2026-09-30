МИД назвал законной целью подразделения иностранных военных на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые подразделения иностранных военных, находящиеся на территории Украины, рассматриваются Россией как законная военная цель.

В соответствии с действующими нормами, любые иностранные военные формирования, присутствующие на территории Украины, представляют собой законную цель для Вооружённых сил Российской Федерации», отметила Захарова в ходе брифинга.

По её словам, данный принцип полностью соответствует международным нормам и правилам ведения боевых действий.

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