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Политика 1641

МИД назвал законной целью подразделения иностранных военных на Украине

МИД РФ назвал подразделения иностранных военных на Украине законной целью

МИД РФ назвал подразделения иностранных военных на Украине законной целью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые подразделения иностранных военных, находящиеся на территории Украины, рассматриваются Россией как законная военная цель.

В соответствии с действующими нормами, любые иностранные военные формирования, присутствующие на территории Украины, представляют собой законную цель для Вооружённых сил Российской Федерации», отметила Захарова в ходе брифинга.

По её словам, данный принцип полностью соответствует международным нормам и правилам ведения боевых действий.

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Автор:
МИД РФ Россия