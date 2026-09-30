Минобороны РФ сообщило об ударах по инфраструктуре Украины и по наёмникам ВСУ

Минобороны РФ: За сутки были поражены склады ВСУ и пункты дислокации наёмников

Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования Вооружённых сил Украины, а также места хранения беспилотников.

Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Всего поражение получили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, места хранения дронов, а также пункты дислокации украинских формирований и наёмников — в 154 районах.

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