Минобороны РФ сообщило об ударах по инфраструктуре Украины и по наёмникам ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования Вооружённых сил Украины, а также места хранения беспилотников.
Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.
Всего поражение получили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, места хранения дронов, а также пункты дислокации украинских формирований и наёмников — в 154 районах.
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