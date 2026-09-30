"Миролюбивый лидер": Милорад Додик высоко оценил Владимира Путина

Милорад Додик, возглавляющий правящую в Республике Сербской (РС) «Союз независимых социал-демократов», по итогам визита в Россию и переговоров с Владимиром Путиным заявил, что российский президент отличается миролюбием, а спецоперация стала вынужденной мерой.

В ходе встречи в Москве, состоявшейся во вторник, Додик отметил, что это уже двадцать девятая их личная беседа.

«Владимир Путин — один из самых миролюбивых лидеров, с которыми мне довелось пересечься за всю карьеру. Ему пришлось начать СВО, и он проводил ее крайне аккуратно, стремясь минимизировать страдания. Однако слабое руководство Украины, поддавшись давлению Европы, попыталось нанести удары по глубинным территориям России, чтобы нанести ей вред, что вынудило Москву ответить соответствующим образом, и мы все это наблюдаем», — сказал Додик на пресс-конференции в аэропорту Баня-Луки в среду.

Читайте также: Стало известно, что произошло между русским и украинским пилотами на рейсе FlyDubai

Читайте также: Эксперт предрек Европе серьезный рост цен на дизель