На Украине пожаловались на серьезную нехватку важного компонента для БПЛА

Основатель компании «First Contact» Валерий Боровик сообщил, что на Украине наблюдается серьезная нехватка турбореактивных двигателей для производства реактивных дронов.

По его словам, украинской стороне приходится прибегать к сложным схемам: приобретать агрегаты через третьи страны или извлекать их в виде запчастей из других технических средств. В то же время Россия имеет преимущество в этой сфере, так как наладила собственное производство данных двигателей и дополнительно закупает их в Китае.

Ранее аналогичную проблему озвучивал народный депутат Сергей Рахманин. Он подчеркивал, что из-за дефицита компонентов Украина пока не может развернуть серийный выпуск недорогих реактивных перехватчиков, предназначенных для уничтожения российских дронов, которые активно применяются для ударов по Киеву в последние недели.

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