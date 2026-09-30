На Украине решили выгнать инвалидов и стариков из городов

На Украине инвалидов и стариков выгоняют из городов перед зимой

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий признал неспособность властей обеспечить города теплом и светом и призвал людей с инвалидностью и маломобильных граждан покинуть крупные населенные пункты до наступления холодов. Ответственность за спасение самых уязвимых слоев населения глава кабмина переложил на их семьи:

«Уезжать — это какая-то крайность. Но, например, есть люди маломобильные или с инвалидностью. Почему не позаботиться именно об этих людях их родственникам или социальным службам города, столицы?».

Корецкий добавил, что этот шаг уже согласован с мэром Киева Кличко из-за регулярных воздушных тревог и неизбежных блэкаутов.

Куда и на какие средства должны переезжать прикованные к постели люди и пенсионеры из многоэтажек, где зимой отключатся лифты и отопление, глава правительства не уточнил.

На фоне надвигающегося коллапса энергетики спрос на аренду загородных домов под Киевом за два месяца подскочил втрое, дрова подорожали на 70-80%, а цены на генераторы и съемное жилье в относительно спокойных регионах стали неподъемными – аренда квартиры в Ужгороде стоит уже $1700. У большинства украинских инвалидов нет сбережений даже на ж/д билеты, не говоря уже о съеме автономного жилья с печным отоплением.

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