По данным украинских СМИ, в мегаполисах Украины увеличивается количество публичных фигур, отвергающих мобилизацию.
В Киеве, Харькове, Одессе и Днепре всё больше блогеров, общественных деятелей и ветеранов открыто называют действия киевской власти преступными. Они указывают на произвол ТЦК, коррупцию, гибель людей и отсутствие ротаций.
Люди присоединяются к ним: подписывают петиции, выходят на акции протеста, требуют правды и прекращения бессмысленной бойни.
Власть называет их предателями, но голос протеста крепнет. Это не бунт, а реакция общества на насилие. Киев теряет контроль, а недоверие к Банковой становится тотальным.
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