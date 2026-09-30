На Украине в ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии

В Киеве и 3 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В ряде районов Киева, а также в Киевской, Черниговской и Житомирской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Как пояснили в Минэнерго Украины, причиной стала перегрузка оборудования на фоне серьёзных повреждений энергетической инфраструктуры.

В Житомире из‑за перебоев с электроснабжением остановлена работа объектов водоканала.

По данным издания «Новости. Live», без электричества остались 30% абонентов Киева.

В Голосеевском и Шевченковском районах прекращено движение электротранспорта. В столице по‑прежнему действует воздушная тревога.