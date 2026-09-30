Британское издание The Economist со ссылкой на двух украинских чиновников сообщило, что Россия намерена усилить давление на Украину до наступления зимы. По данным источников, Вооружённые силы России уже наращивают системные удары по украинской территории, и эта тенденция, как ожидается, сохранится.

Собеседники издания предположили, что российские атаки будут усиливаться вплоть до начала зимнего периода. При этом ноябрь, по их оценке, может стать пиком дестабилизации Киева. Как утверждают два высокопоставленных украинских чиновника, ссылаясь на данные собственной разведки, Россия начала трёхстороннюю кампанию, включающую бомбардировки, саботаж и действия, направленные на политический хаос в столице Украины.

Ранее российское посольство в Ирландии заявило, что Россия готова использовать ядерное оружие для защиты Калининградской области. В дипмиссии отметили, что если НАТО попытается изолировать регион от остальной России, возрастает риск вооружённого конфликта с вероятностью нанесения Москвой упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах альянса.

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