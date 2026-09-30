«Началась осада Киева»: ВС РФ поразили ключевые объекты энергосистемы города

Российская армия после массированных ударов по дата-центрам начала отрезать Киев от внешних источников электроснабжения. В ночь на 30 сентября ВКС России нанесли удары по ТЭЦ-5, Киевской ГЭС в Вышгороде и Трипольской ТЭС. Военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, сколько времени продолжатся наши массированные удары и успеет ли российская армия уничтожить украинскую энергетику к началу зимы.

Как и прогнозировалось ранее военными экспертами, российская армия следом за дата-центрами начала целенаправленно выносить энергетическую инфраструктуру Киева. Так, в ночь на 30 сентября Вооруженные силы РФ нанесли не менее 18 ударов баллистическими ракетами «Искандер-М» и сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Оникс» по Киеву и Киевской области.

Кроме того использовалось большое количество реактивных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5». Основные удары пришлись по ТЭЦ-5 на юге Киева, ТЭЦ-6 на северо-востоке столицы, Киевской ГЭС в Вышгороде и Трипольской ТЭС. Два крупных очага пожара фиксировались в центральной и западной частях города. В столице после ударов начались перебои с водоснабжением и электричеством.

Как отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар пришелся не по одному объекту, а сразу по нескольким ключевым энергопроизводителям. Таким образом, считает он, удар, нанесенный в среду, обозначил характер дальнейшей «ударной кампании»: бить по энергетической инфраструктуре будут не по отдельным объектам, а одновременно давить на несколько крупных элементов одной энергосистемы.

По данным украинских ресурсов, связанных с ВСУ, до начала зимы российская армия планирует уничтожить всю украинскую энергосистему. Сейчас же реализуется план, предусматривающий полное отключение украинских АЭС от единой сети, а Киев отрезается от внешних источников электроснабжения.

Генерал Владимир Попов в свою очередь отметил, что удары по теплоэлектростанциям – очень важный фактор, особенно с учетом приближающейся зимы.

– Владимир Путин, видимо, все-таки поставил задачу «подготовить» к зиме противника, – говорит генерал. – На протяжении пяти лет, что идет спецоперация, мы практически не пытались остановить генерацию электроэнергии и тепла на Украине. Но сегодня все изменилось: нам необходимо вывести из равновесия предприятия ВПК противника и резервные подразделения, которые формируют ВСУ.

Это действительно правильный подход. Благоприятные климатические условия закончатся к середине ноября, и Украину накроют первые холода. Это значит, что встанут предприятия, или они будут работать очень ограниченно, потому что местные тепловые подстанции, которые могут поддержать аккумуляцию тепла, чтобы не разморозить систему отопления на предприятиях ВПК, будут работать на пределе.

Ко всему прочему эти возможности не бесконечны, потому что подача дизельного топлива и вообще нефтепродуктов уже ограничена. Так что зимой они будут топить цеха дровами и печками-буржуйками. Работа административных, хозяйственных служб – водоподачи, канализации, тепла – будет крайне ограничена.

– Запад Украине не поможет?

– На Западе есть хранилища газа и нефти. Недаром Зеленский недавно хотел подписать с Венгрией договор о том, чтобы хранение нефтепродуктов осуществлять на их территории. Они таким образом пытаются вывести из-под удара большие хранилища горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов на украинской территории.

С газом та же ситуация. То есть они закачивают газ в хранилища не только на территории Украины, но и Венгрии, Словакии, Польши и рассчитывают оттуда получать его потихонечку назад.

Но с Запада много не привезешь тех же нефтепродуктов, дизеля, бензина… У нас появилась возможность наносить удары по железнодорожным, автомобильным станциям, где будут скапливаться машины. По погранпереходам с Румынией, Польшей наши тоже будут работать очень активно. Это вообще будут цели завтрашнего дня.

– Что стало последней каплей нашего терпения, после чего начались такие болезненные удары по противнику?

– Наверное, это работа противника по нашим нефтеперекачивающим заводам, по центрам хранения топлива и заправкам, а также по складам маркетплейсов. Думаю, что на этом моменте наше терпение иссякло, и было принято политическое решение раскатать противника.

К тому же у нас начало налаживаться производство боеприпасов, вооружения и техники. Маховик раскрутился, и у нас есть теперь чем дотянуться. Украина и ее западные партнеры нас вынудили этим заниматься. Обратите внимание на заявления Мерца, Макрона, которые прямо говорят, что 2027 год для всех будет критичным, а после этого они начнут наращивать свои усилия, чтобы к 2030-му начать с нами боевые действия. Они на каждом саммите заявляют, что Россия враг, и надо с ней воевать. К ним подтягиваются прибалты, финны, шведы и вся остальная Европа.

– Такие интенсивные удары с нашей стороны сколько времени еще могут продлиться?

– До конца года спокойно. Только если на Западе снова не достанут «пряник» и не начнут призывать нас сесть за стол переговоров…