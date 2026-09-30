Нарышкин охарактеризовал свои контакты с коллегами из ЦРУ

Глава СВР Нарышкин оценил контакты с американскими коллегами из ЦРУ как хорошие

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин дал оценку своим контактам с представителями Центрального разведывательного управления США, назвав их хорошими. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Разговор с представителями прессы состоялся в Государственной думе, куда глава СВР прибыл для участия в первом пленарном заседании девятого созыва. Отвечая на вопрос о характере взаимодействия с коллегами из ЦРУ, Нарышкин кратко охарактеризовал их как хорошие.

Напомним, что 25 августа Москву посетил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф. Визит состоялся на фоне продолжающихся контактов между представителями российских и американских спецслужб.

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