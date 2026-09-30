Назван срок решения по базам США в Европе

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер на оборонной конференции Euronews заявил, что США пока не приняли решение о пересмотре размещения своих войск и военных баз в странах альянса. По его словам, до этого еще несколько месяцев.

Уитакер также опроверг сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы планирует вывести из Европы от 25 до 40 тыс. своих военных. Конкретных данных о возможных сценариях пересмотра он не привел. Не уточняется также, какие именно базы могут быть затронуты.

В сентябре телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы вплоть до половины 80-тысячного контингента американских военнослужащих. Вместе с военными могут быть выведены боевая авиация, корабли и вооружение. Официального подтверждения этой информации не было.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что присутствие военных США в Литве сохранится на прежнем уровне. Однако в Европе американских военных станет меньше. По его словам, администрация США шлет сигналы о том, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за безопасность.

США размещают военные подразделения в Европе с времен холодной войны. После 2022 года их присутствие было увеличено. Контингент насчитывает около 80 тыс. военнослужащих. Основные базы расположены в Германии, Италии, Великобритании и Испании. Ряд стран Восточной Европы, включая Польшу и Литву, добивается постоянного размещения американских войск.

Пентагон пересматривает приоритеты в Европе на фоне смещения фокуса на Индо-Тихоокеанский регион. В 2025 году США сократили часть программ помощи союзникам. Ряд европейских стран увеличил оборонные расходы. Однако полный вывод американских войск из Европы не рассматривается. НАТО остается основой безопасности континента. Пересмотр размещения может занять месяцы.

Науседа вскрыл правду: американцы сокращают присутствие в Европе.

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