Названа реакция Рютте на предупреждение России

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не считает реальной угрозу применения Россией ядерного оружия против стран Балтии. Это заявление прозвучало на фоне предупреждения Москвы о последствиях возможных угроз Калининградской области.

Рютте ответил на вопрос, стала ли реальной угроза применения ядерного оружия против стран Балтии. По его словам, он не воспринимает это настолько серьезно. При этом он подтвердил, что НАТО получила российское обращение и уже отреагировала на него.

Генсек заявил, что в ответе альянса утверждается, что НАТО — это оборонительный альянс. Он отказался раскрыть содержание российского документа, отметив, что это может сделать сама российская сторона. Ответ НАТО, по его словам, был коротким и лаконичным.

Ранее посольство РФ в Бельгии сообщило, что Россия предупредила НАТО и МИД Бельгии. По данным диппредставительства, действия альянса вокруг Калининградской области и нагнетание обстановки резко повышают риск прямого вооруженного столкновения. Россия заявила о готовности применить весь имеющийся арсенал для защиты своей территории.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. По его словам, для этого нет оснований. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой.

«В списке целей»: в США сделали жесткое заявление о войне с Россией.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX