Названа страна, которая продаст Ираку ПВО

Председатель иракского Совета представителей Хейбат аль-Халбуси в интервью телеканалу Al Hadath заявил, что власти Ирака достигли договоренности с возглавляемой США международной коалицией об оснащении страны системой противовоздушной обороны после завершения ее миссии. По его словам, Турция согласилась продать Ираку систему ПВО.

Аль-Халбуси сообщил, что договоренность включает также поставки современного вооружения и самолетов. Он подчеркнул, что правительство и парламент рассчитывают на стратегическое сотрудничество с коалицией. Это позволит Ираку получить систему противовоздушной обороны. Конкретные типы систем и сроки поставок не раскрываются.

Пентагон сообщил: США и союзники официально закрыли операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Премьер арабской республики Али аз-Зейди отметил, что уход коалиционных сил не означает завершения борьбы с терроризмом. По его словам, это переход к этапу, когда Багдад самостоятельно возьмет на себя ответственность за безопасность и стабильность в стране.

Международная коалиция под американским командованием работала в Ираке с 2014-го. Ее создавали для противодействия «Исламскому государству». В объединение входили несколько десятков государств. Ключевыми задачами были авиаудары, подготовка иракских военных и разведка.

В 2024-м стороны условились о поэтапном сворачивании присутствия. Багдад не раз ставил вопрос о пересмотре условий пребывания иностранных войск. В 2025-м парламент Ирака принимал резолюции о выводе сил. Реакции Турции или командования коалиции на заявление аль-Халбуси на момент публикации не поступало.

Ирак не имеет современной системы ПВО. После 2003-го страна потеряла значительную часть военной инфраструктуры. В 2025-м Ирак запрашивал у США и европейских государств поставки зенитных комплексов. Турция входит в число региональных производителей вооружений. Анкара ранее поставляла Ираку беспилотники и бронетехнику. Сотрудничество по ПВО стало новым направлением.

Премьер Ирака подтвердил, что коалиция США уходит навсегда.

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