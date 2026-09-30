Нефтяная война в США: Трамп выбирает между прибылью и выборами

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп оказался в центре лоббистской борьбы между членами Республиканской партии, требующими запретить экспорт дизельного топлива из-за роста цен, и нефтяными компаниями, стремящимися сохранить прибыли. Трамп провел консультации с советниками, которые представили ему варианты действий.

По данным источников, администрация США уведомила союзников, включая Великобританию, о возможных перебоях в поставках топлива. Представитель Белого дома заявил, что президент изучает все варианты снижения внутренних цен. Решение о приостановке экспорта пока не принято.

Республиканцы из аграрных штатов настаивают на запрете. Они опасаются негативной реакции избирателей на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Конгрессмен Тим Берчетт заявил в интервью изданию, что политические последствия могут привести к потере большинства в Палате представителей.

По словам источников газеты, руководители нефтяных компаний обеспокоены возможными ограничениями. Попытки нефтяных гигантов лоббировать свои интересы убедили президента в том, что запрет может дать обратный эффект. Он может привести к росту цен в тех регионах США, которые импортируют топливо.

Цены на дизель в США достигли $6,53 за галлон. Это более чем на 70% выше, чем до войны с Ираном. В Белом доме также обсуждают упрощение перевозок между американскими портами, налоговые послабления и смягчение правил для дешевого дизеля, предназначенного для специальной техники.

Запрет на экспорт дизеля может затронуть Европу. По данным CNBC, около половины дизельного топлива в Европу поставляется из США. Американские ограничения приведут к резкому скачку цен. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал Трампа не вводить запрет. В ЕК заявили, что конкретного дефицита дизеля в ЕС пока нет.

Цены на дизель в США выросли после начала войны с Ираном в феврале 2026 года. Атаки на российские НПЗ также сократили мировые поставки. В ряде стран Европы стоимость литра превысила 2 евро. Это вызвало протесты фермеров и рыбаков. Республиканцы опасаются, что экономические последствия ударят по их позициям на выборах.

Стало известно, что Трамп пообещал нефтяным рынкам.

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