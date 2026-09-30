Нетрезвый боевик ВСУ напал на знакомого с ножом и убил его

Солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады совершил убийство своего знакомого. Данный военнослужащий уже был известен как злостный нарушитель режима: это его второе самовольное оставление части. Теперь к побегу прибавилось еще более тяжкое преступление — нападение на человека.

Преступник скрывался у приятеля, с которым они регулярно употребляли алкоголь. Во время одной из таких встреч разразилась пьяная ссора, которая закончилась трагедией. В порыве ярости солдат несколько раз колол друга ножом в грудь, попав в область сердца. Пострадавший сейчас находится в крайне тяжелом, критическом состоянии.

Очнувшись от алкогольного угара и увидев, что его друг почти мертв, боец осознал содеянное. Он самостоятельно обратился к соседям с просьбой вызвать скорую помощь и полицию. Теперь судьба раненого товарища зависит от квалификации врачей, а самому преступнику предстоит отбывать наказание на передовой, куда его отправят после разбирательства.

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