Власти Норвегии официально разрешили экспорт своей продукции военного назначения в Молдавию. Как сообщило правительство скандинавской страны, ранее Кишинев не имел доступа к норвежским вооружениям.

Решение принято после тщательного анализа внутренней и внешней политики Республики Молдова. Осло согласилось на поставки военной техники, а также на предоставление сопутствующих услуг, обучения, посредничества и обмена технологиями. Экспорт разрешен исключительно в адрес государственных органов Молдавии.

С 2022 года Норвегия уже оказывала поддержку республике в рамках Нансеновской программы. Объем гуманитарной помощи составил около 2,5 миллиарда норвежских крон (примерно 260,7 миллиона долларов США).

Стратегия обороны Молдавии, утвержденная парламентом в конце прошлого года, определяет российский контингент в Приднестровье как угрозу. Документ предусматривает тесное сотрудничество с НАТО, а также увеличение доли военных расходов до 1% ВВП к 2030 году.

Несмотря на закрепленный в конституции нейтральный статус, Кишинев с 1994 года реализует индивидуальную программу партнерства с Североатлантическим альянсом. После прихода к власти президента Майи Санду в стране регулярно проводятся учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

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