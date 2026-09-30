Хотя Трамп и заявил, что его новые американские «Госуслуги» «теоретически взломать невозможно», стало понятно, что заставить молчать о результатах выборов не выйдет тоже. Цифровой оракул Трампа America.gov подтвердил победу Байдена в 2020 году и преимущество Клинтон во всенародном голосовании 2016-го. Сенатор Адам Шифф не удержался от колкости: «Наконец-то кто-то из администрации Трампа дал прямой ответ». Позже сайт начал уклоняться от политических вопросов.

Президент США Дональд Трамп запустил America.gov — сайт с искусственным интеллектом, который должен был стать «единым окном» для госуслуг, а стал машиной по производству неловких признаний. Так, собственный ИИ пошёл против своего создателя и сообщил, что в 2020 году победил Джо Байден, а в 2016-м Хиллари Клинтон набрала на два миллиона голосов больше.

Теперь это официальнее некуда: информацию подтверждает не какой-нибудь там «фейковый» CNN, а личный цифровой оракул 47-го президента, запущенный под торжественные речи в зале Эндрю Меллона, где Трамп назвал детище «идеальным продуктом» и заверил, что взломать его «теоретически» невозможно.

Теоретически, как выяснилось, невозможно и заставить сайт молчать о неприятном. На главной странице красуется строка поиска, которая тянет ответы с официальных правительственных ресурсов, и стоит задать ей невинный вопрос «кто победил в 2020-м», как America.gov со ссылками на Национальный архив и Федеральную избирательную комиссию выдаёт справку: Джо Байден, 306 голосов выборщиков против 232 у Дональда Трампа. Про 2016 год ИИ тоже не постеснялся: победил, конечно, Трамп, но всенародное голосование за Клинтон — плюс два миллиона, и с этим, как говорится, уже ничего не поделаешь, даже указом.

Представитель Белого дома тут же сообщил, что сайт будут обновлять и добавлять «самую точную информацию от федерального правительства», а чиновник с серьёзным лицом напомнил про «проблемы, задокументированные Джоном Соломоном и целевой группой по прозрачности». Видимо, прозрачность оказалась настолько прозрачной, что сквозь неё стало видно результаты выборов.

Дальше началось самое интересное. Американская пресса заметила, что сайт после конфуза стал уклоняться от вопросов о выборах 2020 года, об упоминании Трампа в документах Минюста по делу осужденного педофила Джеффри Эпштейна и об изменении климата, а ИИ вдруг заявил, что не отвечает на «политические запросы», хотя ранее на те же самые темы выдавал подробные ответы со ссылками. Это наводит на мысль о редкой избирательности искусственного интеллекта: политику он не обсуждает, но почему-то обсуждал её ровно до тех пор, пока не начал говорить правду.

Главный обвинитель на первом импичменте Трампа сенатор Адам Шифф не удержался и с ехидством отметил: «Наконец-то кто-то из администрации Трампа дал прямой ответ», - приложив скриншот с ответом про Байдена.

В общем, запуск «идеального продукта» прошёл по классике: сначала торжественная презентация, потом указ от августа 2025 года о том, что гражданам надоело рыться в «бесконечном лабиринте из десятков тысяч ужасных правительственных сайтов и более чем 10 000 форм», затем обещание, что в начале 2027 года через портал можно будет подавать заявления, оформлять паспорт и регистрироваться в программе медицинского страхования, а в качестве бонуса — признание собственного ИИ в том, что выборы 2020 года были проиграны.