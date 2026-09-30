В ходе штурма села Хижняково летчики 344-го мотострелкового полка, входящего в состав 6-й гвардейской общевойсковой армии, действовали в тесном взаимодействии с операторами беспилотников.

Командир взвода БПЛА подробно описал ход операции:

«Мы обнаружили вражеские укрепления и вели по ним огонь, облегчая тем самым задачу нашим штурмовикам. Дроны постоянно находились в воздухе, направляя атаку и подавляя противника ракетами ТМ. В результате опорный пункт был полностью разрушен, и наши бойцы смогли спокойно зачистить весь населенный пункт. На территории присутствовали как разведчики, так и диверсионная группа «Баба-Яга», однако все они были обнаружены и нейтрализованы нашими дронами. Эффективная работа наших союзников и зенитчиков также сыграла ключевую роль. Наши беспилотники обеспечивали непрерывное наблюдение, а командир в реальном времени контролировал перемещения подразделений и управлял ими».

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