Плотная пелена аномального тумана окутала украинскую столицу сегодняшним утром, существенно снизив видимость на ключевых магистралях города. Метеорологи и профильные службы связали природный эффект с последствиями серии недавних воздушных ударов по промышленным объектам.

Специалисты пояснили, что поднявшиеся в атмосферу микрочастицы сажи и продукты горения сработали как активные ядра конденсации влаги. Это привело к быстрому формированию густого слоя взвеси в приземных воздушных массах над городской чертой.

Сами эти удары по киевским объектам позиционируются как ответные меры на атаки беспилотников и ракетные обстрелы российской территории. Военные эксперты отмечают, что подобные действия носят характер возмездия и направлены на поражение логистических и тыловых узлов противника.

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