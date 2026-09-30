Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что переговоры по прекращению конфликта на Украине могут начаться в ближайшее время. «Сейчас есть признаки того, что такие переговоры вскоре могут начаться», — сказал Вадефуль, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. С чего вдруг такой оптимизм, он не пояснил. Наоборот, из его речи следовало, что переговоры невозможны.

Вадефуль некоторое время назад встречался с Лавровым и после этой встречи наш министр иностранных дел заявил, что «ничего нового не услышал». Собственно и в ПАСЕ Вадефуль повторил уже тысячу раз сказанное.

И что Европа не должна оставлять переговорный процесс исключительно Соединённым Штатам: «Мы не должны допустить, чтобы США сохраняли монополию на ведение переговоров. Мы должны участвовать в них. Ведь война идёт на европейской территории». И что любые договорённости о прекращении конфликта прежде всего должны получить согласие Украины.

И о том, что Германия намерена продолжать поддержку Украины. Что европейские партнёры сохранят политическую, экономическую и военную помощь, уделяя особое внимание подготовке к зиме и усилению украинской противовоздушной обороны, хотя возможности отдельных государств уже приближаются к пределу. По словам министра, «многие государства, в частности Германия, уже достигли предела возможностей по оказанию военной помощи без ущерба для собственной безопасности».

И вот это, «предел возможностей», пожалуй, единственная причина, которая заставила Вадефуля говорить о необходимости переговоров. Даже не смотря на то, что в настоящее время он не видит со стороны России готовности к конструктивным переговорам. «С друзьями не нужно вести переговоры, переговоры нужно вести с противниками. Это один из основных принципов внешней политики», - объяснил он необходимость контактов с Москвой. Проще говоря, есть огромное желание «заболтать» русских, снизить таким образом давление от конфликта на страны ЕС, а в идеале «опять надуть».

Потому что суть европейской позиции осталась неизменной. И глава немецкого МИД об этом совершенно откровенно заявил: в ближайшей перспективе европейская система безопасности должна выстраиваться «не вместе с Россией, а против России». Это ровно противоположный посыл тому, что заявляет Москва. Это, собственно, и одна из первопричин СВО — угроза безопасности России.

Не о чем сейчас вести переговоры.

Но интересно, как будут дальше развиваться события.

Европа все время повторяет (вот сейчас это сделал Вадефуль), что «любые договорённости о прекращении конфликта прежде всего должны получить согласие Украины». То есть Украина, по заявлениям Европы, имеет субъектность, и Европа ее признает.

И что будет, если в результате усиливающихся ударов России на Украине произойдут некие изменения, и Киев запросит мира на условиях Москвы? Сохранится ли в Европе этот посыл — раз Украина решила, то так тому и быть? Очень сомнительно.

Не зря же Европа готовится уже в ближайшие годы воевать с Россией. Желанием конструктивно разговаривать европейцы еще не преисполнились - «предела возможностей» может и достигли, но все еще верят, что могут победить. Больно ведь Украине, а не им. Переговоры в данном случае и при нынешних позициях они хотят использовать просто как попытку выиграть время и получше подготовится.

Проходили мы это уже.