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Политика 14633

«Опять надуть»: с чего вдруг Запад заговорил о переговорах по Украине

Вадефуль признал, что ресурсы для войны иссякают, но «надуть» Россию хочется

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что переговоры по прекращению конфликта на Украине могут начаться в ближайшее время. «Сейчас есть признаки того, что такие переговоры вскоре могут начаться», — сказал Вадефуль, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. С чего вдруг такой оптимизм, он не пояснил. Наоборот, из его речи следовало, что переговоры невозможны.

Вадефуль признал, что ресурсы для войны иссякают, но «надуть» Россию хочется

Вадефуль некоторое время назад встречался с Лавровым и после этой встречи наш министр иностранных дел заявил, что «ничего нового не услышал». Собственно и в ПАСЕ Вадефуль повторил уже тысячу раз сказанное.

И что Европа не должна оставлять переговорный процесс исключительно Соединённым Штатам: «Мы не должны допустить, чтобы США сохраняли монополию на ведение переговоров. Мы должны участвовать в них. Ведь война идёт на европейской территории». И что любые договорённости о прекращении конфликта прежде всего должны получить согласие Украины.

И о том, что Германия намерена продолжать поддержку Украины. Что европейские партнёры сохранят политическую, экономическую и военную помощь, уделяя особое внимание подготовке к зиме и усилению украинской противовоздушной обороны, хотя возможности отдельных государств уже приближаются к пределу. По словам министра, «многие государства, в частности Германия, уже достигли предела возможностей по оказанию военной помощи без ущерба для собственной безопасности».

И вот это, «предел возможностей», пожалуй, единственная причина, которая заставила Вадефуля говорить о необходимости переговоров. Даже не смотря на то, что в настоящее время он не видит со стороны России готовности к конструктивным переговорам. «С друзьями не нужно вести переговоры, переговоры нужно вести с противниками. Это один из основных принципов внешней политики», - объяснил он необходимость контактов с Москвой. Проще говоря, есть огромное желание «заболтать» русских, снизить таким образом давление от конфликта на страны ЕС, а в идеале «опять надуть».

Потому что суть европейской позиции осталась неизменной. И глава немецкого МИД об этом совершенно откровенно заявил: в ближайшей перспективе европейская система безопасности должна выстраиваться «не вместе с Россией, а против России». Это ровно противоположный посыл тому, что заявляет Москва. Это, собственно, и одна из первопричин СВО — угроза безопасности России.

Не о чем сейчас вести переговоры.

Но интересно, как будут дальше развиваться события.

Европа все время повторяет (вот сейчас это сделал Вадефуль), что «любые договорённости о прекращении конфликта прежде всего должны получить согласие Украины». То есть Украина, по заявлениям Европы, имеет субъектность, и Европа ее признает.

И что будет, если в результате усиливающихся ударов России на Украине произойдут некие изменения, и Киев запросит мира на условиях Москвы? Сохранится ли в Европе этот посыл — раз Украина решила, то так тому и быть? Очень сомнительно.

Не зря же Европа готовится уже в ближайшие годы воевать с Россией. Желанием конструктивно разговаривать европейцы еще не преисполнились - «предела возможностей» может и достигли, но все еще верят, что могут победить. Больно ведь Украине, а не им. Переговоры в данном случае и при нынешних позициях они хотят использовать просто как попытку выиграть время и получше подготовится.

Проходили мы это уже.

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Автор:
Совет Европы МИД РФ Россия Германия Москва Киев США

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29863 от 1 октября 2026

Заголовок в газете: Переговоры не о мире