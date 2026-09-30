Обратный отсчёт до ничего: Киев снова ждёт «Орешник» из Капустина Яра

Украинские СМИ снова запустили «обратный отсчёт до апокалипсиса»: закрытие воздушного пространства над Капустиным Яром напугало Киев сильнее, чем сама ракета. Пока Воздушно-космические силы России в плановом порядке публикуют навигационное уведомление о закрытии воздушного пространства над полигоном Капустин Яр в Астраханской области, украинские новостные редакции, судя по всему, работают куда интенсивнее наших авиадиспетчеров.

Предупреждение NOTAM V5696/26 — обычный документ об ограничении полётов, действующий с 28 сентября по 3 октября ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени, с охватом зоны от земли без ограничения по высоте. Вот и все факты.

Но в Киеве так не считают.

Украинский военный портал «Militarnyi» первым забил тревогу, озаглавив материал прямо: «Россия закрыла воздушное пространство над Капустиным Яром — «Орешник» запускали именно оттуда».

В статье с многозначительным видом напоминается о прецеденте 21 ноября 2024 года: тогда аналогичные ограничения воздушного пространства вступили в силу за день до удара «Кедром» (так на Западе называют «Орешник») по ракетному завожу «Южмаш» в Днепропетровске. Мол, сценарий уже написан, осталось дождаться пуска.

Эта нарративная конструкция «история повторяется» звучит профессионально, однако украинские коллеги, похоже, намеренно упускают одну деталь: в мае 2025 года российская сторона точно так же закрывала воздушное пространство над Капустиным Яром, готовя (по версии украинских и западных СМИ) «возможный пуск баллистической ракеты» — и ничего не произошло, ни одна ракета не полетела в сторону украинской территории.

Ещё любопытнее выглядит сам источник, на который ссылаются украинские медиа. «Militarnyi» в своём материале опирается на данные Dallas Analytics, утверждающие, что Россия якобы «близка к исчерпанию» имеющейся партии ракет «Орешник». По этим сведениям, после первого боевого применения в ноябре 2024 года российская сторона ускорила производство четырёх изделий, из которых три уже были использованы в 2026 году по львовскому и киевскому направлениям, а одна, как утверждается, упала в подконтрольной российским силам части Донецкой области. Следуя этой логике, у российской армии остаётся, возможно, всего одна ракета.

Тогда возникает вопрос: если «Орешник» действительно на исходе, зачем украинским медиа превращать рядовое ограничение воздушного пространства в «страшный суд»? Либо разведданные ошибочны, либо паника сама по себе является целью.

Представление офиса президента Украины выглядит ещё более отточенным. В личном канале Зеленского снова и снова звучит риторика о том, что российская ярость «не имеет границ», и призывы к гражданам «серьёзно относиться к воздушным тревогам».

Воздушные силы Украины действуют слаженно, публикуя предупреждения о «высокой вероятности баллистической угрозы» с прямым указанием на Капустин Яр. Этот набор приёмов в 2026 году отрабатывался уже не раз: в апреле говорили, что «Орешник» развёрнут и готов, цели — Киев, Львов, Староконстантинов; в мае раскручивали «комбинированный удар». В итоге ракеты не прилетели, а трафик был собран.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин ранее дал точную оценку этой «информационной войне» украинской стороны: «Они занимаются созданием паники… Это их работа, за неё платят, и для этого даже не нужно ехать на фронт».

Разумеется, Капустин Яр действительно является важным российским ракетным полигоном. Официальное название - «4-й Государственный центральный межвидовой полигон Министерства обороны». Там располагается несколько пусковых площадок, измерительные системы и зоны падения отработавших ступеней, что позволяет проводить дальние пуски и траекторный контроль.

Закрытие воздушного пространства на время проведения неких ракетных испытаний — вполне обоснованное предположение. Но между «некими ракетными испытаниями» и «ударом «Орешником» по Украине» лежит целая информационная Марианская впадина.

Тем временем воздушные тревоги в Киеве действительно звучат — но не из-за «Орешника». Непрекращающиеся удары последних дней уже измотали систему ПВО украинской столицы: офис «Укртелекома» поражён, здание Национальной академии наук охватил пожар, инфраструктура интернет-связи несёт одну потерю за другой. Украинским медиа, возможно, стоило бы сначала обратить внимание на эти реально происходящие, подтверждённые потери, а не тратить силы на написание трейлеров.

Воздушное пространство над Капустиным Яром вновь откроется 3 октября в 19:00. Что же до панического нарратива украинских СМИ, он, вероятно, продержится дольше, ведь производство страха и есть их бизнес, а правда куда реже приносит рейтинги.