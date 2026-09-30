Отказ от машин: Киев отказался от списанных австралийских вертолетов «Тайгер

Военное руководство Украины официально отказалось от планов получить партию списанных ударных вертолетов «Еврокоптер Тайгер», ранее предложенных властями Австралии. В Киеве пришли к выводу, что эксплуатация и обслуживание данных винтокрылых машин создадут чрезмерную нагрузку на тыловые подразделения.

Основными факторами отказа стали известные технические сложности платформы, острый дефицит запасных частей на мировом рынке и критическая трудоемкость регламентного ремонта. Военные специалисты сочли, что интеграция капризной европейской техники в действующие авиационные бригады не оправдает затраченных ресурсов.

Австралийское командование в настоящее время завершает плановую замену парка устаревающих «Тайгеров» на американские боевые вертолеты «Апач». Списанные борта, на которые не нашлось получателя, вероятнее всего, будут законсервированы или полностью разобраны на компоненты.

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